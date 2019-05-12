У Києві батько колишнього поліцейського помер після конфлікту з патрульними: все, що відомо

У Дніпровському районі Києва на вулиці Алма-Атинській, 115 стався конфлікт між патрульними і цивільними, який закінчився смертю чоловіка. У ЗМІ з’явилося багато інформації, але нам вдалося з’ясувати більш детальні подробиці інциденту.

Все сталося вдень 9 травня. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела.

Спочатку до патрульним звернувся чоловік, який бачив, як випивший водій автомобіля Skoda сідав за кермо. Через кілька хвилин поліцейські зупинили машину.

За кермом сидів чоловік, у нього були явні ознаки алкогольного сп’яніння. Патрульні попросили документи, на що отримали відмову. Чоловік всіляко провокував патрульних і створював небезпеку дорожньому руху. Щоб заспокоїти його, довелося надіти наручники. Також дівчата-пасажири намагалися перешкодити копам. Варто зазначити, що водій автомобіля раніше працював в патрульній поліції і був звільнений у 2017 році.

Через деякий час до патрульним підійшов літній чоловік, який представився батьком водія і стверджував, що це він сидів за кермом Skoda. Крім цього він намагався забрати ключі від машини, щоб виїхати.

Після всього того, що відбувається чоловік схопив одного з патрульних за форму. У цей момент він і поліцейський впали на землю, а чоловік вдарився потилицею об бордюр і втратив свідомість. На місце одразу ж викликали медиків, а до їхнього приїзду правоохоронці надавали першу допомогу, так як чоловік почав синіти і не дихав.

Коли приїхали медики, вони реанімували чоловіка і в терміновому порядку його госпіталізували в лікарню. На жаль, потерпілий помер у лікарні 10 травня. Попередньо, смерть настала через відрив тромбу в легенях.