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У Чилі перекинувся пасажирський автобус

12.05.2019

В Чили перевернулся пассажирский автобусВодій намагався ухилитися від зіткнення з вантажівкою, що призвело до перекидання автобуса.

У Чилі пасажирський автобус перекинувся на трасі в регіоні Араукания. В результаті аварії загинули шість осіб і 52 постраждали, повідомляє радіостанція BioBio в суботу, 11 травня.

Автобус компанії Los Corsarios прямував зі столиці країни Сантьяго в місто Пуерто-Монт. За попередніми даними, водій намагався ухилитися від зіткнення з вантажівкою, що призвело до перекидання автобуса.

Постраждалі були доставлені в найближчі лікарні.

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