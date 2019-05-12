У Чилі перекинувся пасажирський автобус

Водій намагався ухилитися від зіткнення з вантажівкою, що призвело до перекидання автобуса.



У Чилі пасажирський автобус перекинувся на трасі в регіоні Араукания. В результаті аварії загинули шість осіб і 52 постраждали, повідомляє радіостанція BioBio в суботу, 11 травня.

Автобус компанії Los Corsarios прямував зі столиці країни Сантьяго в місто Пуерто-Монт. За попередніми даними, водій намагався ухилитися від зіткнення з вантажівкою, що призвело до перекидання автобуса.

Постраждалі були доставлені в найближчі лікарні.