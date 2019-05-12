Біля узбережжя Мальти врятували групу мігрантів

На човні перебували 85 мігрантів



Як повідомляється, мальтійська патрульний корабель врятував групу з 85 мігрантів, які перебували на потопаючої дерев’яному човні біля узбережжя країни.

В армії відзначили, що врятовані мігранти були переважно з Північної та Східної Африки.

На даний момент всі врятовані були доставлені на берег.

Нагадаємо, раніше біля берегів Танзанії затонув човен з мігрантами, які прямували в бік Італії. В результаті інциденту загинули не менше 50 осіб. Врятувати вдалося тільки 16 із 70 пасажирів човна.

За підрахунками Міжнародної організації з міграції, в 2018 році у водах Середземного моря загинули близько 2300 осіб, близько 120 тисяч осіб змогли перебратися в Європу.