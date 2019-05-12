Біля узбережжя Тунісу затонув човен з мігрантами

Живими з води витягли лише 16 осіб.



Під час аварії човна з мігрантами з Африки, яке відбулося 10 травня приблизно в 45 милях від Тунісу, потонули не менше 64 осіб, інформує прес-служба Управління Верховного комісара (УВКБ) ООН у справах біженців.

Повідомляється, що 16 чоловік витягли з води військовослужбовці ВМФ Тунісу, їх доставили в місто Зарзис (Туніс). Одного з них відправили до лікарні.

Рятувальники знайшли тіла тільки трьох загиблих. Точна кількість пасажирів не відомо.

Човен з групою мігрантів ввечері 9 травня вирушила з міста Зувара, розташованого в 120 км від столиці Лівії Тріполі і потерпіла крах, зіткнувшись з великими хвилями.

Повідомляється, що потік мігрантів збільшився після відновлення військових дій в столиці Лівії.

“Це трагічне і жахливе нагадування про ризики, з якими все ще стикаються ті, хто намагається перетнути Середземне море”, – заявив спеціальний посланник УВКБ ООН по Середземномор’ю Вінсент Кочетел.

Відзначається, що цей інцидент є самим великим після аварії, що сталася в січні, коли на шляху між Лівією і Європою загинуло понад 160 людей.