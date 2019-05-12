Вдале повернення на ринг: Український боксер Шабранський переміг мексиканця Рубіо

Український боксер В’ячеслав Шабранський провів перший бій за півтора року та здобув дострокову перемогу

Про це повідомляє Luckypunch у facebook.

У ніч з 10 на 11 травня за київським часом у Барбанку (США) відбувся бій В’ячеслава Шабранського з 36-річним мексиканцем Хільберто Рубіо у напівважкій вазі (до 79,4 кг).

31-річний українець здобув дострокову перемогу, оскільки команда суперника зняла свого боксера по ходу бою.

Це був перший бій Шабранського після поразки від Сергія Ковальова 25 листопада 2017 року нокаутом у другому раунді.

Загалом на рахунку українця 22 поєдинки, 20 перемог (16 нокаутом) та 2 поразки.

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25 квітня було оголошено, що В’ячеслав Шабранський 10 травня проведе перший поєдинок після поразки у бою за титул чемпіона світу WBO у напівважкій вазі.

Джерело: Еспресо TV