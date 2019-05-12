Медики назвали найкорисніший напій для серця

Науковці з Нідерландів запевняють, що апельсиновий сік дуже корисний для здоров’я серця.

Експерти провели масштабне дослідження, яке тривало протягом 10 років. У ньому брало участь 1000 добровольців. Фахівці з’ясували, що сік з апельсинів добре впливає не тільки на загальний стан організму, але і значно покращує роботу серцево-судинної системи, і зменшує ризик виникнення небезпечних захворювань.

Голландські медики рекомендують випивати по 1 склянці соку на день. У такому випадки ризик інсульту знижується на 25%. Апельсиновий сік чудовий спосіб для усунення токсичного впливу вживаної їжі.

Головне, що потрібно запам’ятати, це те, що користь є тільки від свіжих соків з якісних фруктів, а не від тих, які містять канцерогени.