Володимир Кличко отримав звання “інноватор року”

Легенду світового боксу, екс-чемпіона світу Володимира Кличка, який сьогодні є успішним підприємцем, нагородили престижною премією і званням “інноватор року-2019” на щорічній церемонії, яка днями відбулася в Дюссельдорфі, Німеччина.

Про це стало відомо з повідомлення на сайті мера Києва Віталія Кличка.

Почесну нагороду в номінації “Німецька економіка” Кличко отримав за розробку власної інноваційної програми F.A.C.E. The Challenge, яку вже кілька років викладає керівникам вищої ланки і топ-менеджерам у провідному університеті Санкт-Галлена, Швейцарія. “Я схвильований, адже ще ніколи не отримував нагороду як інноватор! Ця премія ще раз свідчить, що моя життєва філософія реагування на виклики і мій метод F.A.C.E. The Challenge добре працюють”, – зазначив Володимир Кличко в короткому відео, яке опублікував в Twitter.

Безцінний багаторічний досвід, який Володимир Кличко отримав в професійному спорті, допоміг йому створити власну стратегію управління викликами F.A.C.E. The Challenge. Стратегія описує, як реагувати на професійні і особистісні проблеми шляхом проактивних змін у свідомості і поведінці в умовах все більш динамічного і складного світу.

“Ми з командою” Klitschko Ventures “надаємо інструменти, як перетворити життєві проблеми в виклики, в переломні життєві зміни. Ми – рушійна сила!” – – підкреслив Володимир Кличко.