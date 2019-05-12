Підбірка випадків появи НЛО в Україні

2 липня святкують Всесвітній день НЛО. День присвятили тим, хто вивчає явища, які не мають логічного пояснення, і об’єктам, яким приписують позаземне походження.

На території материкової України знаходиться 14 локацій і ще 3 на території Криму, звідки надходили повідомлення про НЛО. Такі дані оприлюднив UFO Stalker. Інформація наведена за період з 1990 по 2018 рік.Проте, в Україні щорічно фіксуються в десятки разів більше повідомлень про зустрічі з інопланетним розумом.7 серпня 2017-го у небі над Дніпром Тарас Кравченко зняв дивне світіння, яке назвали НЛО. Об’єкт був єдиним на всьому небосхилі і дивно блимав.

У новорічну ніч 2012 посеред святкових феєрверків та салютів десятки людей у різних містах України помітили дивні помаранчеві кулі. Скептики відразу ж почали висловлювати версії щодо ефекту китайської піротехніки. Проте, ні підтвердити, ні спростувати цю теорію так ніхто і не зміг.

У червні 2018-го очевидець зняв у небі над Одесою НЛО, який було видно виключно через камеру телефона.

21 листопада 2013 року над Сімферопольським водосховищем місцевий житель зняв на телефон дві кулі, що світятилися.

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26 грудня 2017-го над Одесою зняли дивне світіння. Воно провисіло у повітрі кілька секунд і зникло.

28 травня 2015-го в синагозі Запоріжжя камери спостереження зафіксували незвичайне явище: прямо у приміщенні виникла куля, що світиться. Після кількох секунд польоту вона зникла так само раптово, як і з’явилася.

У грудні 2016-го в небі над Полтавою побачили відразу кілька НЛО. Там з’явилося відразу три загадкових світіння, що рухалися по небу кілька хвилин.

2 і 3 жовтня 2017 року цілу групу дивних літаючих об’єктів спостерігали поблизу села Новоградківка в Овідіопольському районі Одеської області.

: Газета.юа.

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