На знімках NASA розгледіли НЛО, що виходить зі Сонця

Уфолог Скотт Уорінг опублікував на своєму сайті новий матеріал. Розглядаючи кадри, зроблені NASA, він помітив НЛО, яке нібито виходить з Сонця.

На вивчених зображеннях експерт повідомив, що побачив чіткі обриси космічного судна прибульців, що віддаляється від світила. Зліт НЛО, на його думку, збігся з вибухом в розпеченому об’єкті. Його Уорінг вважав неймовірним, бо він має форму куба зі зрізаним кутом. Позаду корабля він зумів розгледіти незрозумілу енергетику, яка може вказувати на активність двигунів НЛО.

Скотт Уорінг впевнений, що віддалення таємничого судна від Сонця і подальший вибух не можна назвати випадковістю, оскільки це може бути результатом дій представників інших цивілізацій. Уфолог в черговий раз звинуватив NASA в спробі приховати від людей факт існування гуманоїдів, які на цей раз відвідали світило, а ряд користувачів висловилися на його підтримку

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