Хлопчик із Запоріжжя, якого утримували у посольстві Данії, поїхав додому

Хлопчик із Запоріжжя, якого силоміць вивезли з міста та утримували у посольстві Данії, поїхав додому.

“Щойно Даніель разом з мамою вийшли з посольства Данії і поїхали додому. Мама і батько хлопчика уклали угоду і надалі спільно виховуватимуть свого сина”, – ввечері 11 травня повідомив глава МЗС України Павло Клімкін.

Клімкін подякував колегам та главі МЗС Данії Андерсу Самуельсену, та усім причетним, хто допомагав у вирішенні ситуації з українського боку

Нагадуємо, що 9 травня стало відомо, що 2-річний хлопчик Даніель перебуває у посольстві Данії в Києві. Напередодні, за словами, матері дитини, Анастасії, батько хлопчика, данець Могенсен Ян Ког, вивіз сина із Запоріжжя.

Фото: facebook.com/pavloklimkin