В Україні заборонили етиловий спирт

В Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування спирту етилового 96%.

Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Держлікслужби.

“Відповідно до Конституції України… та на підставі термінового повідомлення Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області щодо встановлення факту невідповідності лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин для зовнішнього застосування 96% по 100 мл у флаконах, серії 020319, виробництва ПАТ “Хімфармзавод “Червона зірка”, Україна, вимогам методам контролю якості до реєстраційного посвідчення № UA/15513/01/02 за показником “Оптична густина”: ТИМЧАСОВО ЗАБОРОНЯЮ реалізацію та застосування лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у флаконах, серії 020319, виробництва ПАТ “Хімфармзавод “Червона зірка”, Україна, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками”, – йдеться в повідомленні.

Суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, необхідно невідкладно після одержання цього розпорядження перевірити наявність лікарського засобу.

У разі виявленні зразків цього лікарського засобу вилучити його з обігу вміщенням у карантин, проінформувати територіальний орган Держлікслужби за місцем розташування стосовно виконання даного розпорядження.

А також запобігти придбанню, реалізації та застосуванню серії 020319 лікарського засобу, наведеного в даному розпорядженні.

Контроль за виконанням розпорядження здійснюють територіальні органи Держлікслужби на відповідній території.

Довідка: спирт етиловий використовують для Дезінфекції шкіри рук.

Нагадаємо, в аптеки та медзаклади на території Івано-Франківської та інших областей постачали фальсифікований спирт, який виготовляли і розливали в антисанітарних умовах.

: УНН