У Москві раптово скасували прощання з Сергієм Доренко

Церемонія прощання з російським журналістом Сергієм Доренко, який розбився в ДТП на мотоциклі, повинна була відбудуться 12 травня в 11:00.

Однак в останній момент його вдові відмовилися видавати тіло журналіста.

В надійшов в морг документі міститься розпорядження не видавати тіло «у зв’язку з необхідністю повторної судово-медичної експертизи».

Раніше правоохоронні органи виключили кримінальні версії смерті журналіста, вважаючи, що вона настала внаслідок природних причин.

«Аневризма грудної частини аорти розірвана», — сказано в кінцевих результатах розтину.

«Мотоцикли були пристрастю Сергія Доренка, і дуже символічно, що він помер саме так», — заявив Венедиктов.