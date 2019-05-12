Ситуація на Донбасі. Внаслідок обстрілу поранено двоє українських військових

Протягом доби, 11 травня, на Донбасі бойовики 11 раз обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил, п’ять разів застосувавши озброєння, заборонену Мінськими домовленостями.

Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Окупанти вели прицільний вогонь у смузі «Схід»:

з мінометів калібрів 120 і 82 мм – біля населеного пункту Дослідне;

двічі з мінометів калібру 120 мм та стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка;

двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – біля населеного пункту Піски;

з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї біля населеного пункту Харчовик;

зі стрілецької зброї – поблизу міста Мар’їнка.

«У смузі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ», окупанти здійснили обстріл позиції наших захисників біля населеного пункту Золоте-4, Новоолександрівка і Зайцеве», — відзначили в штабі українські військові.

В результаті обстрілу двоє військовослужбовців збройних сил отримали поранення.

За даними розвідки збройних сил, 11 травня одного окупанта були знищені, ще двоє – поранені.