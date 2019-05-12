У МОЗ нагадали, як правильно чистити зуби

У Міністерстві охорони здоров’я України нагадали українцям, як потрібно правильно чистити зуби.

Відповідні рекомендації оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров’я з нагоди Європейського дня здорових ясен, який випадає на 11 травня.

Зокрема, в міністерстві радять чистити зуби не менше двох хвилин двічі в день.

“Тривалість чищення зубів більше 2 хвилин забезпечує ефективність очищення ротової порожнини. А це зменшує ризик виникнення карієсу і хвороб ясен”, – сказано в повідомленні.

Крім того, в МОЗ порадили чистити зуби “технікою Басса”.

“Вона визнана найбільш ефективним методом. Для цього розмістіть щітку під кутом 45 градусів по відношенню до поверхні зубів. Робіть плавні” вимітають “руху від передніх до задніх зубів. Жувальну поверхню зубів необхідно чистити круговими рухами. Не забувайте очистити мову”, – йдеться в повідомленні.

У міністерстві нагадали, що регулярне використання зубної нитки зменшує ризик виникнення захворювань ясен і карієсу.

“Візьміть собі за правило використовувати її”, – закликали в МОЗ.

Міняти зубну щітку слід раз в 3 місяці. За цей час вона зношується, втрачається пружність щетинок, тому зменшується ефективність очищення. Крім того, з часом на щітці накопичуються бактерії, які можуть викликати запалення ротової порожнини.

Також слід використовувати зубну пасту з правильною концентрацією фтору (для дорослих вона повинна становити не менше 1350 ppm фториду).

У МОЗ підкреслили, що хвороби ясен можуть призвести до втрати зубів, тому також дуже важливо правильно доглядати за порожниною рота, а в разі проблем звертатися до лікарів.

“Серед найбільш поширених захворювань ясен – гінгівіт і пародонтит. Помітили почервоніння і набряк, кровотеча під час чищення зубів, неприємний запах або присмак у роті? Це можуть бути перші ознаки цих захворювань. Наступним етапом може бути опущення ясен і втрата зуба. Тому не зволікайте з візитом до лікаря “, – попереджають у МОЗ.

Раніше повідомлялося, що в суботу, 11 травня, в Україні пройде європейський день здорових ясен. Кожен міг безкоштовно перевірити свої ясна і пройти парадонтальной скринінг-тест.

Раніше виконувач обов’язків глави Міністерства охорони здоров’я України Уляна Супрун розповідала, як запобігти проблемам з зубом мудрості і яке потрібне лікування, якщо він розболівся.