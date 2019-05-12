Тіна Кароль поділилася загадковим фото в сміливому образі

Українська співачка Тіна Кароль продовжує тішити своїх шанувальників сміливими і провокаційними вбраннями. На останньому фото в Instagram зірка позує в боді з глибоким декольте і картатому плащі, який спадає з плечей артистки. Співачка зображена в спокусливій позі. Її таємничий погляд спрямований вгору, а голова злегка нахилена у сторону.

Підписники Тіни Кароль оцінили такий зворушливий і одночасно сміливий образ. Вони почали засипати свого кумира компліментами, акцентуючи увагу на її жіночності і чуттєвості.

“ТІНА, ти така ніжна і тендітна, таю”, “Занадто красиво і бомбезно!”, “Богиня”, “Зачарувала своєю красою”, “Розкішна”, “В твоїх очах відбивається цілий всесвіт”, “Ноги богині”, “Наша принцеса”, – написали фоловери.

Напередодні Тіна Кароль опублікувала чорно-біле фото, на якому зображена у відвертому вбранні — прозорій темній спідниці і світлому корсеті з глибоким декольте, який підкреслює пишні груди артистки і її витончену шию. Тіна грайливо посміхається на камеру, дивлячись кудись вгору. Користувачі прийшли до висновку, що артистка у когось сильно закохана.