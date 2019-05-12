Журналістів на Волині побили митники, справу розслідує ДБР

Стали відомі подробиці інциденту в елітному ресторані на березі Світязя.

На Волині знімальна група місцевого телеканалу «Аверс» прийшла на застілля до митникам, щоб продовжити своє розслідування про контрабанду бурштину і незадекларовані доходи, проте зіткнулася з застосуванням сили, йдеться в сюжеті ТСН.

В елітному ресторані, де відбувалося святкове застілля, знімальну групу в розпал вечірки митники не чекали. Під час штовханини однієї з журналісток поранили палець, а оператору, який намагався все зняти, зламали камеру.

«Підійшли до мене два чоловіки, почали смикати, рвати куртку, били оператора, били камеру», — говорить Наталія Поліщук. «Він виривав у мене телефон, власне, грубою чоловічою силою, власне, від чого у мене пошкоджена рука, зірвав посвідчення у мене», — говорить Марія Петручик.

Візит до митників журналісти спланували, тому що розслідують справу про рекордної партії контрабандного бурштину, який нібито незаконно перевезли в Польщу через Ягодин. «1300 кілограмів пропустили наші митники, а поляки затримали на пункті пропуску. Вирішили все-таки поцікавитися з перших вуст, як вони могли пропустити стільки дорогоцінного каміння за кордон», — пояснила Наталія Поліщук.

На митниці все заперечують – мовляв, таку партію сонячного каменю вони не пропускали, а перевірити, що всередині фури, бурштин або вугілля – важко. «Воно не сканується. Таких автомобілів за зміну, з вугіллям, проїжджає 12. Ну скажіть, як ви їх можете оглянути», — говорить один з працівників митниці. Зате журналісти навіть роздобули інформацію, звідки рекордний контрабандний вантаж направлявся – дві фури за документами везли деревне вугілля з підприємства у Ківерцівському районі.

Неподалік у лісі знімальна група виявила підозрілі ями, вони схожі на ті, що залишаються після нелегального видобутку бурштину. Тільки за офіційними підрахунками Держгеонадр, в Україні щорічно незаконно видобувають до 300 тонн бурштину. Обороти чорного ринку оцінюються в 500 мільйонів доларів. «Наш український бурштин переправляється контрабандою в Польщі, зокрема, до Гданська, де діє міжнародна янтарна біржа. Потім український бурштин з польськими документами експортується по всьому світу. Існування нелегального ринку бурштину – це сотні мільйонів доларів щорічно. Від таких ласих шматків ніхто не хоче відмовлятися», — каже журналіст-розслідувач Олександр Ніколайчук.

Підтвердження цьому – гучний скандал трирічної давності. Тоді через той же Ягодин волинські митники незаконно пропустили півтори тонни бурштину – виявили його поляки. Але на цей раз переконують, що рекордну контрабанду не проґавили – і навіть звернулися до польських колег, щоб підтвердили це. Щоправда, відповіді на запит поки що не отримали, а щодо дій своїх працівників у ресторані проводять службове розслідування. «З боку митників все-таки були порушення правил етичної поведінки. Ми нікого не захищаємо», — підкреслила прес-секретар Волинської митниці Валентина Черниш.

У поліції відкрили кримінальне провадження за трьома статтями. «Мова йде про перешкоджання професійній діяльності журналістів, грабежі і заподіяння умисних легких тілесних ушкоджень», — розповів прес-секретар Національної поліції у Волинській області Віктор Гомоль. Зараз справа спрямована в Державне бюро розслідувань. Санкції статей, які інкримінують митникам, передбачають до чотирьох років позбавлення волі.