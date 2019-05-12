Біореактор в водоростями буде на МКС виробляти їжу і кисень

Біореактор прибув на космічну станцію 6 травня на вантажному кораблі SpaceX Cargo Dragon. Експеримент передбачає використання одноклітинних водоростей Chlorella vulgaris для перетворення вуглекислого газу, що видихається космонавтами, кисень і їстівну біомасу.

Очікується, що біореактор буде працювати спільно з фізико-хімічною системою рециркуляції повітря, яка була доставлена на космічну станцію в 2018 році. Ця установка витягує метан і воду з вуглекислого газу в кабіні космічної станції. У свою чергу, водорості в новому біореакторі будуть використовувати залишився вуглекислий газ для отримання кисню.

Для перетворення вуглекислого газу в кисень і глюкозу за допомогою фотосинтезу водорості поглинають енергію штучного світла, джерела якого розташовані всередині установки.

На додаток до вироблення кисню водорості виробляють поживну біомасу, яку космонавти могли б з’їсти. Створення такої їжі з вуглекислого газу дозволить людям брати в космічні подорожі менше продовольства. За оцінками дослідників, приблизно 30% їжі астронавта можна замінити водоростями з-за високого вмісту білка в них.

Нагадаємо, що нещодавно на МКС прилетіли астропчелы.

За матеріалами Міжнародного конгресу аеронавтики

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