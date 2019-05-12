“Ізоляція і втрата Томосом!”: Епіфаній зробив тривожну заяву про ПЦУ

Православна церква України ризикує втратити Томос у разі відновлення УПЦ Київського патріархату.

Епіфаній зазначив, що Київський патріархат ставши предтеча про визнання та отримання Томосу про автокефалію Української православної церкви, проте нещодавня ініціатива патріарха Філарета може анулювати досягнення держави.

“Ми всі разом об’єднання єдналися і витворили основу. Тому в подальшому будемо разом розвивати вже єдину помісну православну церкву. Вороття немає. Адже повернення до попередньої структури Київського патріархату означає повернення назад, в ізоляцію, втрату Томосом і всіх досягнення церковної незалежності”, – заявивши Епіфаній.