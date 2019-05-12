Киянин приревнував свою дружину до приятеля і побив його молотком

Мешканець Києва наніс своєму приятелеві декілька ударів молотком по голові з-за сварки на ґрунті ревнощів і сам прийшов здаватися в поліцію.

Як повідомляється на сайті київської поліції, інцидент стався в квартирі на вулиці Оноре де Бальзака. Для встановлення усіх обставин правоохоронці виїхали за адресою інциденту.

Як розповів начальник Деснянського управління поліції Олександр Плешков, двері квартири були відчинені, а в приміщенні лежав чоловік у крові: «Сварка між 57-річним власником будинку та 59-річним потерпілим виникла після вживання алкогольних напоїв на кухні. Господар приревнував свою дружину до гостя і вдарив його кілька раз по обличчю, а після цього взяв молоток та наніс ним три удари по голові потерпілому. Залишивши знаряддя злочину на підлозі, фігурант прийшов в управління поліції. Правоохоронці затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», — йдеться в повідомленні.

Потерпілого у непритомному стані госпіталізували медики «швидкої» для надання необхідної допомоги. За даним фактом справоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.