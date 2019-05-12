Політолог: «Порошенко увійде в політичну історію України під дуже смішний кличкою»

Петро Порошенко може увійти в політичну історію під прізвиськом «Петя-шатун». Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав політолог Віктор Небоженко.

«В останні дні свого перебування на посаді президента України Порошенка, з одного боку, робить все, щоб продовжити агонію свого режиму влади, затягуючи інавгурацію і мирну, демократичну передачу влади новому президенту Зеленському. А з іншого боку, він розвинув бурхливу активність по створенню політичного прикриття своєї корупційної багаторічної діяльності на посту президента країни», — пише експерт.

Він нагадав, що за дуже короткий час при Порошенко з’явилися нові генерали, судді, і їх би ніколи не було, не програй Порошенко минулі вибори. Політолог додав, що останні дії Порошенко і зовсім розгойдали вже напівзруйноване держава. Президент продовжує його послаблювати і тим самим дає Росії можливість утримувати Україну в зоні свого впливу.