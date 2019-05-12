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У львівському ліцеї діти отруїлися газом

12.05.2019

В приміщенні школи-ліцею «Оріяна» у Львові двоє школярів отруїлися невстановленим газом.

Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Пригода сталася 10 травня, близько 11:16, у приміщенні школи-ліцею «Оріяна» (Залізничний район, вул. Чукаріна, 3).

Отруїлися невстановленим газом (ймовірно, від розпилу газового балончика) учень і учениця ліцею 2010 народження. Від госпіталізації до медичного закладу батьки зазначених учнів відмовилися.

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