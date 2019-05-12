Як новий голова ДПС буде боротися зі схемами з ФОП?

Голова Державної податкової служби Сергій Верланов назвав зловживанням ситуацію, коли великі компанії використовують для ведення бізнесу схему з фізособами-підприємцями

Finance.ua розповідає, що голова Державної податкової служби Сергій Верланов назвав зловживанням ситуацію, коли великі компанії використовують для ведення бізнесу схему з фізособами-підприємцями.

Він зазначив, що для вирішення цієї проблеми приймати нові закони не потрібно.

«Ми будемо шукати аргументи в чинному законодавстві, в судовій практиці, в Кодексі законів про працю про те, що є ситуації, в яких це є зловживанням. Концепція зловживання правом відома. Думаю, ми попрацюємо в цьому напрямку», – зазначив він.

Верланов назвав великим викликом для економіки те, що практично весь малий і середній бізнес так чи інакше пов’язаний з ФОПами і юридичними особами на спрощеній системі оподаткування.

«Поділ цих малих і середніх бізнесів на декілька, кілька десятків або сотень ФОПів не дає фактично консолідувати звітність компанії, показати вартість цього бізнесу, отже, бізнес перестає розвиватися», – заявив він.