Офіцера Кременчуцького відділу поліції покарано за корупцію

За реагування прокуратури Полтавської області колишнього поліцейського покарано за адміністративне правопорушення, пов’язаність язане з корупцією

Встановлено, що колишній дільничний офіцер поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області, будучи суб’єктом на якого поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», не подавши декларацію після звільнення у передбачений законодавством строк.

Прокуратурою забезпечено участь у розгляді протоколу про адміністративне правопорушення, пов’язаність язане з корупцією, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення вимог фінансового контролю).

Завдяки прокуратурі депутата визнано винним у вчинені адміністративного правопорушення, пов’язаність язаного з корупцією та накладено стягнення у виді штрафу.

Робота на вказаному напрямі триває

Прес-служба прокуратури Полтавської області