На Полтавщині 17-річна дівчина, на зауваження вітчима щодо паління, вдарила його ножем

Прокуратурою Полтавської області скеровано до суду обвинувальний акт відносно 17-річної дівчини, яка за зауваження вітчима щодо паління зробила останньому смертельне ножове поранення

Встановлено, що неповнолітня у лютому поточного року, в денний час доби, перебуваючи за місцем проживання в м. Кременчуці, під час зварювання з вітчимом через паління цигарок, завдала останньому один удар ножем у ліву частину грудної клітини.

Від отриманих тілесних ушкоджень, у вигляді проникаючого колото-різаного ушкодження, 34-річний потерпілий помер на місці події.

Прокуратура Полтавської області україни ратифікувала та скерувала до суду для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно неповнолітньої дівчини за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Прес-служба прокуратури Полтавської області