В Австралії пілот втратив свідомість у кабіні літака, що летить

Інцидент стався 9 березня цього року. Льотчик-стажист виконував одиночний рейс з аеропорту Порт-Огаста в аделаидский аеропорт Парафилд на літаку Diamond DA40. За даними розслідування, перед вильотом пілот погано спав і не поснідав. Крім того, він був застуджений.

Відчувши сильний головний біль під час польоту, чоловік включив автопілот, а після − втратив свідомість приблизно на 40 хвилин.

Авіадиспетчерська служба кілька разів намагалася зв’язатися з ним після того, як літак без дозволу увійшов в повітряний простір аеропорту Аделаїди, однак це вдалося тільки після того, як пілот прийшов в себе. Повітряне судно в цей час знаходилося над океаном.

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Австралія (Австралійська Федерація) – держава в Південній півкулі, розташована на австралійському материку та острові Тасманія.

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Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 7 692 024 км2 (6-я в світі)

Населення – 24,8 млн чол. (52-я в світі)

Офіційний мову – австралійський англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,935 (2-я в світі)

ВВП – $1,454 трлн (12-я в світі)

Валюта – австралійський долар

Незважаючи на те, що трапилося, прийшов в себе пілот зміг успішно приземлився в Парафилде.

В льотній школі Аделаїди, де навчався пілот, мають намір вжити заходів після події. Зокрема, перед польотом учнів зобов’яжуть повідомляти про час останнього сну і прийому їжі.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в США на трасу впав раритетний літак.

За матеріалами «Кореспондент»

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