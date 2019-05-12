У Кернеса розпорядилася знести легендарний народний меморіал «Все для перемоги» в Харкові

У суботу, 11 травня 2019 року, представників проукраїнських громадських організацій, які відповідають за діяльність волонтерського пункту «Все для перемоги», встановленого на головній площі міста Харкова, передали припис від територіального Департаменту контролю Харківської міської ради

У міськраді вважають, що конструкція нібито перешкоджає дорожньому руху і псує благоустрій, «що є порушенням» норм закону «Про благоустрій» та «Про дорожній рух».

«У разі невиконання вимог припису у встановлений термін, самовільно (незаконно) встановлений об’єкт … буде демонтований на підставі рішення виконавчого комітету Харківської міської ради», — наголошується в тексті.

Допомогу ситуації від місцевого активіста Сергія Ряполова

Зараз громадськість встановила поблизу меморіалу посилене чергування.

Сьогодні, 12 травня, в 12:00 там відбудеться мітинг.

Довідка

Волонтерський пункт «Все для перемоги» був створений на початку 2014 року. Він виконує подвійну функцію — організаційну, як місце збору патріотів, й просвітницьку. Зокрема, там проводяться лекції, наради, тренінги з цивільної оборони та надання першої медичної допомоги тощо. З інформації, розміщеної на спеціально виготовлених інформаційних стендах, можна дізнатися харків’ян, які загинули захищаючи своє місто від сепаратистів, російських бойовиків- «туристів», а також про полеглих на Донбасі.

Крім того, там постійно обговорюються ініціативи, спрямовані на допомогу українській армії і вимушеним переселенцям із зони бойових дій.