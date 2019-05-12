Вантажівка переїхав дитину на велосипеді в Херсоні

Вантажний автомобіль «КамАЗ» наїхав на хлопчика з-за на перехресті. Повідомляється, що дитина раптово виїхав на велосипеді на перехрестя.

«Поліцейські встановили, що 52-річний водій автомобіля «КамАЗ» здійснив наїзд на неповнолітнього велосипедиста. В результаті ДТП хлопчик від отриманих травм помер на місці події. Попередня причина ДТП – раптовий виїзд велосипедиста на перехрестя», – розповіли в прес-службі.

За попередньою інформацією, інцидент пов’язаний з ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.