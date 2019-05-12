Говорили, що все розвалиться, – Епіфаній

Процес переходу громад із УПЦ МП до ПЦУ сповільнився – на нього вплинули вибори. Під час них представники РПЦ намагались переконати і священнослужителів, і вірян у тому, що “зміниться влада і Томос скасують”.

Окрім того, говорили, що “без Президента Порошенка не буде Помісної Церкви і все розвалиться, розсиплеться”, розповів глава ПЦУ Епіфаній, пише LB.

Він зазначив, особливо активно ці думки ширились там, де є “фінансове заохочення священнослужителів з боку певних представників цієї російської структури в Україні”.

“Відтак, за моєю інформацією, багато громад просто очікують. Спостерігають, як розвиватиметься ситуація”, – сказав він.

Окрім того, є ускладнення і з юридичними механізмами – після переходу громади відразу хочуть вирішити майнові питання. Це, зокрема, видно на прикладі Київської області.

Там переходить два десятки громад, але йде боротьба за майно. Скажімо, 90% складу громади приймає рішення про приєднання до Православної Церкви України, навіть отримує юридичну перереєстрацію в облдержадміністрації, але священик утримує майно і не дає можливості громаді використовувати те, що вона сама будувала протягом певного часу,– пояснив глава ПЦУ.

Він наголосив, що саме тому дуже важливо унормувати всі юридичні моменти. Епіфаній переконаний, що Помісна ПЦУ буде зростати – попри всю пропаганду і всі перешкоди.

Зазначимо, до новоствореної Православної церкви України перейшли вже понад півтисячі парафій колишньої Української православної церкви Московського патріархату.

Зазначимо, 7 січня Верховна Рада схвалила зміни до закону “Про свободу совісті та релігійних організацій”, у якому прописані механізми переходу релігійних громад до інших парафій.