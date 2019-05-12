Медики порадили, чим замінити солодке при схудненні

Американський дієтолог, автор бестселера The Small Change Diet Кері Ганс розповіла, чим можна замінити солодощі і здобу під час схуднення. За її словами, в цьому може допомогти жувальна гумка без цукру. Про це повідомляє CNN з посиланням на Академію харчування і дієтології США.

“Часто людям після прийому їжі необхідно з’їсти що-небудь на десерт. Шматочок ароматною жувальної гумки може замінити солодке. Також ви використаєте менше калорій, ніж могли б, з’ївши печиво або шматок торта”, – розповіла дієтолог.

Вона додала, що жування жуйки пригнічує апетит і тягу перекушувати шкідливими продуктами, наприклад, чіпсами або печивом. Таку пораду підтримали й інші фахівці.

“Відповідно до одного з останніх досліджень, люди, які жували жуйку, в наступний прийом їжі, споживали в середньому на 40 калорій менше звичайного. При цьому вони успішніше чинили опір бажанням з’їсти що-небудь ще”, — розповіла співробітниця Академії харчування і дієтології Анжел Планелс.

Раніше американські вчені назвали п’ять головних принципів харчування, серед яких – обов’язковий перекус. Дослідження вчених свідчать: той, хто їсть частіше, але меншими порціями, втрачає більше ваги. Один перекус повинен бути між сніданком і обідом, ще один – між обідом і вечерею. Щільно вечеряти після 20.00 категорично протипоказано.

Мова не йде про чіпси або цукерки. Перекуси повинні бути здоровими. Наприклад, постійно підтримувати необхідний рівень інсуліну дозволяє вчасно з’їдена жменя горіхів, морква, або який-небудь фрукт.