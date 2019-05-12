Експерт сказав, коли цибуля почне дешевшати

Виконавчий директор Українського дискусійного клубу та економіст Олег Пендзин заявив, що до кінця травня в Україні ціна на цибулю повинна знизитися.

За словами експерта, в Україні ціни на цибулю знизяться до кінця цього місяця.

«Вартість цибулі, яка в квітні виріс на 29,1%, знизиться вже до кінця травня. Тобто коли з’явиться новий урожай», — пояснив він.

Далі Олег Пендзин зазначив, що ще більше ціни на цибулю впадуть на початку червня.

«Влітку його вартість продовжить знижуватися», — сказав економіст.

Крім того він підкреслив, що поява нового врожаю призведе до здешевлення овочів.

«Зростання цін на цибулю пов’язаний з поганим врожаєм і неналежними умовами його зберігання в сховищах. Поява нового врожаю призведе до здешевлення овочів», — пояснив Олег Пендзин.