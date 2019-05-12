Найпростіший продукт для профілактики інсульту та інфаркту

Фахівці прийшли до висновку, що найдоступнішим і ефективним продуктом для профілактики серцево-судинних захворювань є оливкова олія.

Канадські вчені виявили найкорисніший продукт для здоров’я серця і судин, який, до того ж, доступний у всіх куточках світу. Це оливкова олія. Експерти давно говорять про те, що для профілактики серцево-судинних захворювань організму необхідні ненасичені жири.

В оливковій олії міститься не тільки велика кількість ненасичених жирів, але також і безліч вітамінів, наприклад, А, Е, С і групи В, калій, фосфор і магній. Всі ці речовини також необхідні для роботи серця. Основна ж його корисна робота полягає в тому, що ненасичені жири підвищують в крові рівень білка ApoA-IV. Він блокує мембранні білки тромбоцитів, не даючи утворюватися тромбам, а також покращує еластичність судин.

Безумовно, ненасичені жири можна отримувати і з інших продуктів, наприклад, їх багато в жирній морській рибі на зразок лосося, деяких видах бобових або горіхах. Але оливкова олія не вимагає ніякої термічної обробки і є найоптимальнішим з точки зору ціни – досить їсти всього столову ложку в день. Крім того, оливкова олія довго зберігається і продається у всіх куточках планети.

До речі, оливкова олія корисна не тільки для серця і судин – це взагалі один з найбільш рекомендованих медиками продуктів для людей всіх віків. Вітаміни і мінерали в його складі допоможуть зміцнити кістки, налагодити травлення і навіть позбутися від зморшок.

: ukrhealth.net

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