Гройсман заявив, що він підтримує повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав, що підтримує повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.



“Ми створили Національне антикорупційне бюро, ми пережили люстрації, електронні декларації чиновників, створили антикорупційний суд і мали покарання за незаконне збагачення. Навіщо це руйнувати? Ми вже все це створили і зафіксували, тепер з цим треба жити”, – заявив він.

Щоб повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, потрібно “знайти правильні юридичні формулювання, які зможуть убезпечити від нового “руйнування норми”, – зазначив глава уряду.

26 лютого 2019 року Конституційний Суд визнав ст. 382-2 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення) не відповідає Основному закону і скасував її. У рішенні йдеться, що вона не узгоджується з конституційним принципом презумпції невинуватості та за конституційним приписом про неприпустимість притягнення особи до відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів (ст. 62 і 63 Конституції).

Після цього в парламенті було зареєстровано кілька законопроектів про відповідальність за незаконне збагачення: №10103 авторства лідера парламентської фракції “Батьківщина” Юлії Тимошенко, №10110, який вніс президент України Петро Порошенко, і більше десятка альтернативних.

28 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікувала перелік з 65 кримінальних проваджень, закритих через скасування статті про незаконне збагачення.