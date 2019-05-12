Вибори в Індонезії: кількість померлих від перевтоми членів виборчкомів наблизилася до 500

Моз перевірив смерті 162 осіб у чотирьох провінціях — Джакарта, Західна Ява, Ріау і Південно-Східний Сулавесі. Найчастіше причиною смерті ставав інсульт, серцевий напад або інфаркт міокарда. Також члени виборчкомів вмирали від астми, сепсису та в ДТП. Більшості померлих-від 50 до 70 років.

Генеральний секретар Моз Оскар Примади відкинув припущення опозиції, що більшість смертей були неприродними і могли бути потрібні для фальсифікацій.

При цьому він визнав, що в уряді не очікували цього, так як обов’язки членів виборчкомів вимагають хорошого здоров’я. У тих, хто страждав якими-небудь захворюваннями, після 12-годинної роботи зросла вірогідність загострень. У виборчі комісії людей беруть, не перевіряючи їх здоров’я. Коли в Моз почали надходити дані про смерті членів комісій, відомство направило на виборчі дільниці лікарів, зазначив Примади.

17 квітня в Індонезії пройшли одночасно президентські і парламентські вибори, а також вибори в парламенти провінцій. У виборчих комісіях працювали сім мільйонів осіб.