Україна дізнається всіх, хто отримає паспорт РФ, – Тимчук

Факти подання громадянами України, які проживають в ОРДЛО, документів на отримання російських паспортів стають відомі української влади.

Він нагадав, що 7 травня в “ДНР” офіційно запущений процес оформлення документів для тих, хто хоче отримати громадянство РФ за спрощеною процедурою, передбаченої Указом президента РФ від 24 квітня 2019 року.

“Чимало представників ОРДЛО з числа українських громадян, які бажають отримати російське громадянство, щиро сподіваються на те, що факт отримання паспорта РФ вдасться приховати”, – зазначає Тимчук і попереджає, що приховати цю інформацію не вдасться.

В якості прикладу він наводить копію паспорта громадянки ДНР” Талакиной Ст. А., поданого в пакеті документів на отримання громадянства РФ.

“Вікторія Талакина є “улюбленою жінкою” Дениса Пушилина тобто його цивільною дружиною. Також, варто “привітати” Пушилина з народженням 13.11.2018 року сина – Талакина Євгенія Денисовича, якого записали на прізвище матері”, – повідомляє подробиці нардеп.

“Загалом, т. зв. “громадяни ДНР”, хто вже подав документи на громадянство РФ: скоро чекайте і свої документи в режимі онлайн. Всидіти на двох стільцях – не вийде”, – резюмує Тимчук.