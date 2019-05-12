Палеонтологи пояснили, чому вимерли гігантські бобри Північної Америки

Гігантські бобри мали значні габарити — майже з людський зріст. Вони мешкали на болотах Північної Америки в льодовиковий період, але до кінця його вимерли.

Вчені з Західного університету США вважають, що причина їх вимирання — в обмеженій дієті. На відміну від сучасних нащадків ці величезні 100-кілограмові тварини не гризли кору дерев і не будували загат, а сиділи на дієті з водних рослин. Тому коли льодовики відступили і болота пересохли — джерело прожитку вичерпався.

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Релігія – протестантизм, католицизм

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ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

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Межують з Канадою, Мексикою

Раціон вимерлих тварин палеонтологи визначили по стабільних ізотопів в кістках і зубах — широких і закруглених по краях, на відміну від гострих, як долото, зубів нащадків.

«Ізотопна сигнатура їжі, яку ви їсте, стає невід’ємною частиною ваших тканин, — пояснює палеонтолог Тесса Плінт. — Співвідношення ізотопів залишається стабільним навіть після смерті організму. Тому ми можемо прочитати изотопическую підпис скам’янілості і отримати інформацію про те, що їла то тварина, навіть якщо воно жило десятки тисяч років тому».

За даними дослідників з Західного університету, до кінця льодовикового періоду (приблизно 11 000 — 10 000 років тому) гігантські бобри з сімейства касторид мешкали тільки в районі Великих озер. Проте в період розквіту вони населяли весь континет. Їх скам’янілості знаходять від Флориди до Юкону на Алясці. Образ бобра-велетня зберігся в легендах індіанців народів крі, микмак і покмутук.

Але вони не були схожі на сучасних бобрів. «Гигантсткие бобри не були інженерами екосистем, як їх родичі сьогодні», — говорить Тесса Плінт.

Як писав портал «Навколо світу. Україна», гігантських лінивців винищили люди.

За матеріалами Daily Mail

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