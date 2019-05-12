Скандал навколо прощання з Доренко: з’явилося пояснення

Церемонію прощання з російським журналістом Сергієм Доренко, який розбився в ДТП на мотоциклі, скасували через заяви його дочок про можливе вбивство.

Про це розповів заступник начальника СЧ СУ УВС по ЦАО міста Москви Микола Бахтін, який і підписав резонансна постанова про заборону на видачу тіла вдові Доренко, передає Telegram-канал «Канал Демона».

За його словами, мова про повторної судово – медичної експертизи не йде, однак слідчі все ж вирішили дочекатися результатів всіх проведених раніше досліджень.

«За фактом заяви близьких родичів про можливі неприродних причин смерті громадянина Доренко Сергія Леонідовича, було прийнято рішення дочекатися висновків інших експертиз. По простому, токсикологія та гістологія. Враховуючи суспільний резонанс, експерти намагатимуться провести експертизи і видати ув’язнення без наявного чергового порядку», – розповів він.

Бахтін підтвердив, що результати розтину свідчать про природної смерті.