У Києві вночі підпалили авто головного редактора каналу TVі (відео)

Вночі, 12 травня, у Києві підпалили автомобіль відомого політолога з Криму, головного редактора каналу TVI Володимира Єгорова.
Про це Єгоров повідомив на своїй сторінці в Facebook.
Володимир Єгоров упевнений, що підпал пов’язаний з його професійною діяльністю.
Внаслідок підпалу ніхто не постраждав. Саме ж авто відновленню не підлягає.
«Підпал у неділю о 4:30. Підло, нишком, не по-чоловічому. Пожежники і поліція свою роботу зробили, спасибі, що приїхали оперативно», — додав він.
Користувачі були шоковані подією. Вони збентежені, що могли постраждати невинні люд:
«Кошмар! Але машину можна купити нову. А ось життя і здоров’я — ні», «Жесть, сподіваюся зловмисники будуть покарані», — пишуть у коментарях.
Сам же Єгоров у коментарях додав, що погрози він не отримував, проте припущення, хто міг піти на такий вчинок, — є. Зараз працює слідча група.