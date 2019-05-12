У Києві вночі підпалили авто головного редактора каналу TVі (відео)

Вночі, 12 травня, у Києві підпалили автомобіль відомого політолога з Криму, головного редактора каналу TVI Володимира Єгорова.

Про це Єгоров повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Володимир Єгоров упевнений, що підпал пов’язаний з його професійною діяльністю.

Внаслідок підпалу ніхто не постраждав. Саме ж авто відновленню не підлягає.

«Підпал у неділю о 4:30. Підло, нишком, не по-чоловічому. Пожежники і поліція свою роботу зробили, спасибі, що приїхали оперативно», — додав він.

Користувачі були шоковані подією. Вони збентежені, що могли постраждати невинні люд:

«Кошмар! Але машину можна купити нову. А ось життя і здоров’я — ні», «Жесть, сподіваюся зловмисники будуть покарані», — пишуть у коментарях.

Сам же Єгоров у коментарях додав, що погрози він не отримував, проте припущення, хто міг піти на такий вчинок, — є. Зараз працює слідча група.