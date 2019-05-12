Соратник Зеленського запропонував заборонити Коломойському володіти 1+1

Радник обраного президента Володимира Зеленського Олександр Данилюк запропонував заборонити олігархам володіти медіа в Україні.

«Наступний етап, і це тільки моє бачення, — заборонити фінансовим групам володіти медіа. Субсидування каналів на десятки мільйонів доларів – це ні що інше як, ціна, яку платять олігархи за політичний вплив. А воно неминуче обходиться нашим громадянам в тисячі разів дорожче», – пояснив він.

На питання як тоді бути з телеканалом 1+1, який належить Ігорю Коломойському і сграл чималу роль в перемозі Зеленського на виборах, Данилюк відповів ухильно.

«Впізнаваність Зеленського до виборів була близька до 100%. В тому і сенс, щоб не підлаштовувати політику під себе, а думати як зробити країну і суспільство сильніше. Без незалежних ЗМІ немає по-справжньому демократичних виборів», — сказав радник Зе.