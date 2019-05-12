У Львові презентували модернізований МіГ-29МУ2

На державному підприємстві «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» показали новий модернізований фронтовий винищувач МіГ-29МУ2.

Під час представлення винищувача був присутній міністр оборони України Степан Полторак, передає «Апостроф».

Відзначається, що нова вітчизняна модернізація літака Міг-29МУ2 отримала більш сучасну кабіну, а старі радянські аналогові індикатори були замінені на цифрові.

Крім того, на винищувач встановлені системи VOR, ILS, DME. Ця апаратура дозволить в автоматичному режимі здійснювати контроль за посадкою літака і виконувати польоти на міжнародних трасах.

«Ми скоротили в два-три рази годину підготовки даного літака до польоту. Це перший блок модернізації. Другий блок модернізації (власне МіГ-29МУ2), це установка, замість старих, нових пристроїв. Вони дозволяють на сьогодні більш ефективно і швидко управляти як озброєнням, так і самим літаком », – розповів головний економіст ЛДАРЗ Володимир Шацьких.

Нагадуємо, що командувач ВПС Швеції Матс Хельгессон заявив, що винищувач Saab Gripen E здатний перемогти російські літаки серії Су в повітряному бою.