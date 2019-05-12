У США померла зірка культового серіалу

Раніше у актриси діагностували рак товстої кишки.

У США у віці 72 року померла актриса Пеггі Ліптон, яка знаменита своєю роллю в серіалі “Твін Пікс”. Артистка померла від раку.

“У нас розбите серце з-за того, що наша улюблена мати померла сьогодні від раку”, – сказано в повідомленні її дочок.

За зйомку в серіалі “Загін “Стиляги” Ліптон в 1971 році отримала премію “Золотий глобус”.

Але справжній успіх актрисі принесла роль власниці закусочної Норми Дженнінгс в серіалі “Твін Пікс”.

У 2004 році у актриси діагностували рак товстої кишки. Вона проходила річний курс лікування і поборола хвороба.