«Все залито кров’ю»: стало відомо про новий ударі «третьої сили» на Донбасі

В зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі важко поранили терориста «ДНР» з позивним «Студент».

Про це розповів офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан «Штірліц» на своїй сторінці в Facebook.

«Днями в окупованій Макіївці невідомі «партизани» «затрехсотили» представника війська про*ків на позивний «Студент». Зараз знаходиться у важкому стані в реанімації», – уточнив він.

Офіцер надав скріншот з соціальних мереж, де написано, що в Макіївці «одного чоловіка зарізали, іншого підрізали» біля підземного переходу, де все було залито кров’ю».