Стало відомо про атаку хакерів на главу Генштабу ЗСУ

Аккаунт начальника Генерального штабу Збройних сил України Віктора Муженка у соцмережі Facebook був зламаний для поширення провокаційних матеріалів.

Про хакерську атаку він повідомив на своїй сторінці, зазначивши, що це вже далеко не перший випадок.

«В черговий раз моя сторінка була зламана і поширена публікація провокаційного політичного змісту», – сказано в повідомленні.

Муженко підкреслив, що військові не втручаються в політичні процеси в країні. «Гібридна війна триває, і ми традиційно будемо давати гідну відсіч ворогові», – написав він.