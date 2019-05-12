Гроза мафії і Нью-Йорка: що відомо про Джуліані, передумавшим зустрічатися з Зеленським

Адвокат президента США Рудольф Джуліані, який повинен був приїхати в Україну для зустрічі з переможцем президентських виборів в Україні Володимиром Зеленським, був грозою мафії.

Хто такий Рудольф Джуліані

Він народився в італо-американському анклаві Брукліна в родині італійських іммігрантів у 1944 році. Батьки виховували у відповідності з нормами римсько-католицької церкви. У ранньому віці у Рудольфа виробилася шепелявість, від якої він страждає донині.

Вищу освіту здобував у Манхеттенському коледжі, де спеціалізувався на політології та філософії, також вивчав богослов’я.

Слава, репутація і кар’єра Джуліані

Він брав участь у низці гучних справ проти італійської мафії і корумпованих корпоративних діячів, завдяки яким здобув собі репутацію чесного і непідкупного людини. Існує думка, що Джуліані завдав по організованою преступностисерьезный удар. Видатне досягнення – блискуча перемога над Джоном Готті (John Gotti), «тефлоновим доном», якого Рудольф відправив за ґрати на довічне.

Посаду мера Нью-Йорка і повага

У 1989 році він виграв вибори на цю посаду. У 1993 році він повторив спробу, перемігши з розривом у 53367 голосів. Перший термін пройшов успішно, завдяки чому його переобрали на другий раз.

Джуліані був шановним мером і чудово проявив себе в трагічний час – у 2001 році, коли прогриміли страшні теракти 11 вересня. Його дії привернули увагу на міжнародному рівні: “‘Людина року” за версією Time, почесне лицарське звання від королеви Єлизавети II.

Життя після високої посади в Нью-Йорку і удар по репутації

Він активно підтримував кандидатів-республіканців на самих різних рівнях, замислювався про участь в президентських виборах 2008 року. Він був найпопулярнішим кандидатом від республіканців.

Удар по репутації завдали судові розгляди з одним із протеже Бернардом Кериком, якого звинувачували в 16 епізодах податкового шахрайства та аналогічних злочинів. Популярність спала після невдачі на виборах.

На президентських виборах в 2016 році підтримав кандидатуру Дональда Трампа. Вони давні друзі. Після перемоги Джуліані називали одним з найбільш вірогідних претендентів на пост держсекретаря США, проте цю посаду віддали Рексу Тиллерсону. У 2017 році Рудольфа призначили радником президента США з кібербезпеки.