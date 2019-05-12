«У нас, сук@, кожен місяць штрафи»: на що українці скаржаться Зеленському

Команда Володимира Зеленського попросила українців описати проблеми, які їх турбують.

Переможець президентських виборів прокоментує найактуальніші з проблем і відреагує на них, обіцяють представники ЗеКоманды в Твіттері.

«Готові вплинути на стан політичного життя в країні? Нехай народ висловить свою думку. Є проблема в Україні, яка вас турбує — напишіть її в коментарях. Найактуальніші розберемо відео-петиції і на них відреагує Володимир Зеленський особисто», — йдеться у зверненні.

— Команда Зеленського (@zeteam_official) 11 травня 2019 р.

Найбільш рейтинговими коментарями стали питання про оподаткування малого бізнесу і розмитненні імпортних авто.

Інший користувач звинуватив народного депутата Ніну Южаніну і фракцію БПП в тому, що в Україні діють непомірні ставки при ввезенні імпортних автомобілів.

Під публікацією команди Зеленського з’явилися і тролі. Один із жартівників звернувся до переможцю президентських виборів з проханням розібратися з тими, хто «сре в його під’їзді».

Противники Зеленського на підставі цього твіту почали писати подібні пости з хештегом #ВоваУбериКаки.