У Зеленського приготували сюрприз для українських суддів

Член команди Володимира Зеленського Олександр Данилюк розповів, які кроки зробить новий президент України для реформування судової системи.

Данилюк зазначив, що пріоритетами для команди Зеленського є боротьба з корупцією і наведення порядку в судовій системі країни.

За його словами, у планах – перезапуск набору та атестації суддів.

«Зараз виробляємо для внесення в парламент конкретні рішення, співпрацюємо з громадськими організаціями, наприклад, з Центром протидії корупції. Ми плануємо перезапустити набір та атестацію суддів», — зазначив Данилюк.

Він додав, що у команди Зеленського також вже є план з перезапуску антикорупційних органів.

«Для цього потрібен ряд законодавчих змін і, відповідно, рішень Верховної Ради», — сказав він.

Також Данилюк прокоментував активність ще чинного президента Петра Порошенка у призначенні суддів ВС.

«Волюнтаристське призначення суддів Верховного Суду президентом в останні дні своєї каденції, добропорядність яких викликала запитання, — це неприпустимо. Розрахунок такий, що новий президент буде зайнятий іншими питаннями. Але ми відстежуємо всі призначення. Одіозні рішення переглянемо», — пообіцяв він.