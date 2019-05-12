Повінь – зміна системи

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У Зеленського приготували сюрприз для українських суддів

12.05.2019

Член команди Володимира Зеленського Олександр Данилюк розповів, які кроки зробить новий президент України для реформування судової системи.

Данилюк зазначив, що пріоритетами для команди Зеленського є боротьба з корупцією і наведення порядку в судовій системі країни.

За його словами, у планах – перезапуск набору та атестації суддів.

«Зараз виробляємо для внесення в парламент конкретні рішення, співпрацюємо з громадськими організаціями, наприклад, з Центром протидії корупції. Ми плануємо перезапустити набір та атестацію суддів», — зазначив Данилюк.

Він додав, що у команди Зеленського також вже є план з перезапуску антикорупційних органів.

«Для цього потрібен ряд законодавчих змін і, відповідно, рішень Верховної Ради», — сказав він.

Також Данилюк прокоментував активність ще чинного президента Петра Порошенка у призначенні суддів ВС.

«Волюнтаристське призначення суддів Верховного Суду президентом в останні дні своєї каденції, добропорядність яких викликала запитання, — це неприпустимо. Розрахунок такий, що новий президент буде зайнятий іншими питаннями. Але ми відстежуємо всі призначення. Одіозні рішення переглянемо», — пообіцяв він.

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