Суд може позбавити Луценка повноважень генпрокурора – журналіст

У зв’язку зі скандалом навколо скасування поїздки в Україну адвоката президента США Рудольфа Джуліані з’явилася інформація про причетність до цього генерального прокурора України Юрія Луценка.

Про це у своєму телеграм-каналі написав український журналіст Володимир Бойко.

11 травня Джуліані оголосив, що передумав і вже не збирається зустрічатися з новообраним президентом України Володимиром Зеленським і просити його сприяти розслідуванню обставин втручання українських чиновників у вибори президента США в 2016 році. Причина, названа Джуліані, полягає в тому, що в оточенні Зеленського є люди, безпосередньо причетні до втручання у вибори і займаються антиамериканської діяльністю. Йдеться про нардепа Сергія Лещенка.

«У зв’язку з цим виникають два питання: як так сталося, що в Білому Домі тільки зараз дізналися, що Лещенко входить в команду Зеленського? І, по-друге, хто той пан, який розкрив Джуліані очі і відговорив його їхати в Київ? Відповіді очевидні. Посол США в Україні Марі Йованович заздалегідь не повідомила у Вашингтон, що її улюбленець Лещенко, який на прохання представниці ФБР в Україні Карен Гринавей в 2016 році опублікував кілька сторінок з «чорної бухгалтерії Партії Регіонів» і підняв шум навколо керівника передвиборного штабу Трампа Пола Манафорта, з березня 2019 року обслуговує Зеленського. Що ж стосується джерела раптової обізнаності Джуліані, то ним є генеральний, прости господи, прокурор Юрій Луценко. Юрій Віталійович постійно переконує Джуліані, що він є єдиним власником компромату на Джо Байдена і що тільки він може розслідувати витівки американської агентури в Україні (Артем Ситник, Сергій Лещенко, Віктор Тріпак), яка в 2016 році працювала на перемогу Хілларі Клінтон. У разі, якщо б посланник Трампа зустрівся б із Зеленським і отримав від новообраного президента України запевнення, що нова влада не тільки не буде перешкоджати розслідуванню, але навіть готова створити спільну групу слідчих і прокурорів, то Луценко втратив би єдиною можливості утриматися на посаді – американцям вже не було б сенсу підтримувати корумпованого алкоголіка без юридичної освіти», — зазначив журналіст.

Бойко написав, що можна тільки уявити, скільки ще проблем для Зеленського створить Луценка, якщо він і далі буде очолювати Генеральну прокуратуру.

«Втім, ніяких труднощів не представляє припинити бурхливу міжнародну діяльність Юрія Віталійовича – заступник генпрокурора Юрій Столярчук, який (як, до речі, і прокурор Києва Роман Говда) є членом команди колишнього генпрокурора Віктора Шокіна, може в будь-який момент підписати підозра Юрію Луценку – достатньо телефонного дзвінка від Віктора Миколайовича. А якщо не підпише Столярчук, це можуть зробити два інших заступника генпрокурора – Назар Холодницький або Анатолій Матіос. А далі Печерський райсуд задовольнить клопотання ДБР про відсторонення Луценка від посади на період досудового розслідування та «рулити» Генпрокуратурою стане перший заступник генпрокурора Дмитро Сторожук, який значну частину свого робочого часу проводить у адміністратора Арсена Авакова в очікуванні завдань та вказівок», — додав Бойко.