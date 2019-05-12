lifecell пішов війною на Київстар і Vodafone

Мобільний оператор lifecell звернувся до суду, щоб змусити АМКУ (Антимонопольний комітет України) переглянути регіональні тарифи Київстар і Vodafone Україна.

Про це повідомила прес-служба lifecell.

Правила, встановлені на ринку мобільного зв’язку України, явно до душі не всім гравцям цієї галузі. Зокрема, lifecell намагається урвати свій шматок пирога, саме з цією метою була затіяна гра з зверненням до суду. Керівництво мобільного оператора намагається вплинути на представників Антимонопольного комітету, що в глобальному підсумку може спричинити за собою справжню анархію в галузі. Постраждають від цієї війни за переділ ринку українці, що не дивно.

Оператор мобільного зв’язку lifecell збирається в суді оскаржити рішення АМКУ від третього жовтня 2018-го року, згідно з яким Антимонопольні комітет не побачив порушення з боку Vodafone Україна і Київстар у завищенні цін на дзвінки на номери інших мереж в певних регіонах країни.

У прес-релізі lifecell практично прямим текстом зазначено, що конкуренти мобільного оператора нібито зловживають своїм становищем на ринку, фактично перетворюючи його в монополію. Між рядків читається бажання lifecell грати більш важливу роль на ринку мобільних операторів. Зрозуміло, це подається під соусом» створення конкурентного середовища. Суд вважає клопотання lifecell обґрунтованим і задовольнив його. На судове засідання для дачі роз’яснень буде викликаний експерт.

«Зі свого боку компанія lifecell вважає, що зазначені оператори, зловживаючи домінуючим становищем у певних регіонах України, встановлюють необґрунтовано високі ціни для дзвінків своїх абонентів на номери абонентів інших операторів, створюючи антиконкурентну середу. Однак, на нашу думку, з-за процедурних порушень АМКУ були неповно встановлені та досліджені обставини справи, що потягло за собою ухвалення незаконного рішення», — йдеться в повідомленні прес-служби мобільного оператора. Характерно, що в Vodafon Україна і Київстар поки ніяк не коментують цю заяву.