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Київ став «столицею російської»: розкрили план Путіна

12.05.2019

Президент Російської Федерації Володимир Путін зробив дивну заяву під час параду до Дня перемоги в Москві.

Глава Кремля назвав Києві «стародавньої російської столицею». За словами українського журналіста Романа Цимбалюка, ця заява свідчить про нові територіальні претензії РФ до України.

За його словами, Путін любить згадувати українські міста, але слово Україна він ніколи вже не говорить.

«Ще кілька років тому уявити, що президент Росії на параді Перемоги буде використовувати словосполучення «давня російська столиця Київ» було неможливо. Зараз все змінилося», – заявив він.

Також Цимбалюк додав, що такий крок свідчить про висунення нових територіальних претензій до України, яку Кремль вже не визнає, як незалежна держава.

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