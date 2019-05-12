На Львівщині у місті Сокаль блискавка вбила чоловіка, його дружина у важкому стані

66-річний чоловік загинув, а його 70-річна дружина госпіталізована від удару блискавки 11 травня в місті Сокаль (Львівська область).

Про це йдеться в повідомленні департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався на дачній ділянці.

Жінка перебуває у важкому стані в реанімаційному відділенні Сокальської центральної районної лікарні.

У департаменті нагадали, що за кількістю смертельних випадків від стихійних лих блискавка поступається тільки повеням і щорічно вбиває близько 100 осіб в Європі і стільки ж в США, а також закликали дотримуватися правил безпечної поведінки під час грози.

Джерело: Цензор.НЕТ