На Львівщині у місті Сокаль блискавка вбила чоловіка, його дружина у важкому стані

66-річний чоловік загинув, а його 70-річна дружина госпіталізована від удару блискавки 11 травня в місті Сокаль (Львівська область).
Про це йдеться в повідомленні департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.
Інцидент стався на дачній ділянці.
Жінка перебуває у важкому стані в реанімаційному відділенні Сокальської центральної районної лікарні.
У департаменті нагадали, що за кількістю смертельних випадків від стихійних лих блискавка поступається тільки повеням і щорічно вбиває близько 100 осіб в Європі і стільки ж в США, а також закликали дотримуватися правил безпечної поведінки під час грози.
Джерело: Цензор.НЕТ