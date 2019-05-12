Названо імена українських військових, поранених в боях на Донбасі 11 травня

За добу суботи, 11 травня, в зоні військового конфлікту на Донбасі поранення отримали два українських військовослужбовців — В’ячеслав Гостроух і Данило Тесленко.

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил в Facebook.

Перший з них отримав поранення в районі позиції ВСУ біля Авдіївки, коли бойовики почали обстріл зі стрілецької зброї. Вже прикриваючи свій відступ, ворог посилив обстріл, в результаті чого В’ячеслав отримав поранення. Йому надали невідкладну допомогу та організували евакуацію. На даний момент загрози для життя військовослужбовця немає.

Другий боєць, Данило Тесленко, отримав поранення в районі Золотого-4. У свою чергу, він помітив висунення ворожої піхоти і відкрив вогонь по противнику, змусивши його відступити. Для прикриття відступу противник посилив обстріл опорного пункту взводу. Змінюючи позицію, Данило отримав поранення. Йому негайно надали допомогу та евакуювали.